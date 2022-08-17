В Орловской области к ноябрю планируют окончить ремонт моста через реку Сосна

Новый подрядчик ведет работы по устройству мостового полотна и подходов к мосту.

Компания «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22», которая заменив «Ремспецмост», ремонтирует ливенский мост через реку Сосна, планирует сдать объект в ноябре.

По сообщению пресс-службы губернатора, в настоящее время работы находятся в активной фазе и набирают обороты. По словам руководителя департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области Алексея Субботина, сейчас на объекте полностью выполнены работы по устройству опор, пролетных строений. Ведутся работы по устройству мостового полотна и подходов к мосту.

Ремонтируемый мост находится на трассе Вахново – Важжова в Ливенском районе. Реконструкция оплачивается из средств национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИА «Орелград»