В Орловской области к ноябрю планируют окончить ремонт моста через реку Сосна

17.8.2022 | 12:11 Новости, Строительство

Новый подрядчик ведет работы по устройству мостового полотна и подходов к мосту.

Компания «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22», которая заменив «Ремспецмост», ремонтирует ливенский мост через реку Сосна, планирует сдать объект в ноябре.

По сообщению пресс-службы губернатора, в настоящее время работы находятся в активной фазе и набирают обороты. По словам руководителя департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области Алексея Субботина, сейчас на объекте полностью выполнены работы по устройству опор, пролетных строений. Ведутся работы по устройству мостового полотна и подходов к мосту.

Ремонтируемый мост находится на трассе Вахново – Важжова в Ливенском районе. Реконструкция оплачивается из средств национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИА «Орелград»

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