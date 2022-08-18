В Орле беженцы из ДНР, ЛНР и Украины приняли присягу гражданина РФ

90 вынужденных переселенцев стали гражданами России.

90 вынужденных переселенцев из Украины, Луганской и Донецкой Народных Республик приняли присягу гражданина Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба облсовет.

Торжественное мероприятие прошло в управлении по вопросам миграции УМВД России по Орловской области. Новоиспеченные россияне поклялись соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации.

«В годы Великой Отечественной войны русские помогали украинцам, украинцы — русским. Мы были единым народом. Мы никогда не делили друг друга на нации. Мы всегда были вместе. Это наша общая история и мы этого не забудем. Сегодня обстоятельства сложились так, что через наши сердца болью проходят темы беженцев и событий на Украине.

Но то, что сегодня здесь вы принимаете присягу на верность и преданность новому Отечеству, дает надежду, что наши народы, как и раньше, будут жить в мире и согласии. Я желаю вам пережить этот сложный отрезок времени и всегда помнить, что вы никогда не останетесь один на один с проблемами. Россия своих не бросает!», — обратился к собравшимся Михаил Вдовин, исполняющий обязанности председателя облсовета.

ИА «Орелград»