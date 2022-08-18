Во Мценске ликвидировано возгорание после столкновения двух автомобилей

18.8.2022 | 10:16 Новости, Происшествия

Пострадали т три человека.

Вчера вечером во Мценске было ликвидировано возгорание, возникшее после столкновения автомобилей ВАЗ 2110 и «Лада Веста». Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По сообщению пресс-службы УГИБДД, столкновение произошло в районе дома № 133 по улице Тургенева. В результате аварии телесные повреждения получил 61-летний водитель автомобиля «Лада Веста».

Также пострадали два пассажира ВАЗа — 45-летний мужчина и 37-летняя женщина. По сообщению МЧС, оба они были госпитализировали во Мценскую ЦРБ.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования