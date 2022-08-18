Во Мценске ликвидировано возгорание после столкновения двух автомобилей

Пострадали т три человека.

Вчера вечером во Мценске было ликвидировано возгорание, возникшее после столкновения автомобилей ВАЗ 2110 и «Лада Веста». Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По сообщению пресс-службы УГИБДД, столкновение произошло в районе дома № 133 по улице Тургенева. В результате аварии телесные повреждения получил 61-летний водитель автомобиля «Лада Веста».

Также пострадали два пассажира ВАЗа — 45-летний мужчина и 37-летняя женщина. По сообщению МЧС, оба они были госпитализировали во Мценскую ЦРБ.

ИА «Орелград»