Орловцам предложили квартиры в ЖК Маяк на уникальных условиях

Субсидированная ипотека позволит сэкономить два миллиона при покупке трехкомнатной квартиры в самом высоком доме.

Крупнейший застройщик региона «Орелстрой», входящий в ГК «ОДСК» предложил уникальные условия для будущих покупателей квартир в ЖК Маяк. Речь идет о субсидированной ипотеке по ставке от 4% на весь срок кредита до 30 лет.

Такие условия позволяют сэкономить на ежемесячных платежах по ипотеке. Так, при покупке трехкомнатной квартиры с двумя санузлами на 21-м этаже можно будет сэкономить больше двух миллионов рублей. Правда, предложение ограничено и будет действовать только до конца сентября.

Дом должен быть введен в эксплуатацию через несколько месяцев, поэтому уже в начале 2023 года новоселы смогут получить ключи от квартир. Самый высокий, 21-й, этаж дома расположен на высоте 62,6 метров от земли. Но это не единственная особенность новостройки:

«Первые этажи выкладываются современным отделочным кирпичом, который придает строгость, статус и неповторимый антураж. А уникальную архитектуру дома подчеркнут современные стильные входные группы со входом с земли в стеклянном оформлении», — рассказали в пресс-службе «Орелстроя».

Подробности акции можно узнать по телефону +7 (4862) 99-97-84, а также на сайте компании.

ИА «Орелград»