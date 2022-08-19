В Орле утвердили порядок выплат участникам СВО

Правительство назвало условия предоставления дополнительной соцпомощи.

Как уже рассказывал «Орелград», 9 августа 2022 года губернатор Орловской области Андрей Клычков издал указ № 410 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан Российской Федерации, проживающих на территории Орловской области, направленных федеральным казенным учреждением «Военный комиссариат Орловской области» для прохождения военной службы по контракту в 3-й армейский корпус для участия в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины».

И вот теперь правительство региона утвердило порядок предоставления в 2022 году дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты орловским контрактникам, отправленным для военкоматов для участия в СВО. Без этого документа оказание помощи было бы невозможно. Согласно постановлению правительства, мера социальной поддержки предоставляется однократно в размере 100 тысяч рублей независимо от других мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской области.

Областной центр социальной защиты населения обязан еженедельно запрашивать в военном комиссариате Орловской области необходимую информацию о гражданах, направленных для участия в специальной военной операции. В частности, это должны быть данные о дате заключения контракта о прохождении военной службы, сроке, в течение которого контрактник, направленный для участия в специальной военной операции, обязуется проходить военную службу.

Выплата производится по представленному в письменной форме в отдел центра соцзащиты по месту жительства (месту пребывания) на территории Орловской области заявлению, составленному в произвольной форме. Заявление может подать лично участник СВО либо уполномоченный действовать от его имени гражданин на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ. Заявитель сам несет ответственность за достоверность и полноту представленных им сведений и документов.

ИА «Орелград»