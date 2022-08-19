Жительница Мценска оштрафована за дискредитацию российской армии

Пост в соцсети обошелся женщине в 15 тысяч.

Мценский районный суд оштрафовал местную жительницу, признанную виновной в дискредитации российской армии. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Сотрудники регионального ФСБ обратили внимание на подозрительный комментарий, размещенный амчанкой на своей персональной странице в одной из социальных сетей. После этого уже полицейские составили в отношении женщины административный протокол о публичных действиях, направленный на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

Теперь нарушительнице предстоит оплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

ИА «Орелград»