Орловцев просят помочь в поисках человека в черном

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Орловской области просит помощи в установлении местонахождения 22-летнего Ильи Глебова.

Молодой человек из села Луковец Малоархангельского района. Илья Глебов пропал 18 августа. Рост около 170 сантиметров. Он худощавого телосложения. Волосы светло-русые. Глаза серые.

В момент пропажи был одет в черную куртку, штаны и кроссовки. Футболка серая. На рукавах куртки белый рисунок.

Если вы что-то знаете о местонахождении пропавшего, позвоните на номер 112 или поисковикам 8 (800) 700-54-52. Какая еще может понадобиться помощь, можно посмотреть по ссылке.

ИА «Орелград»