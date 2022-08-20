Орловцев просят помочь в поисках человека в черном

20.8.2022 | 13:30 Новости, Происшествия

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Орловской области просит помощи в установлении местонахождения 22-летнего Ильи Глебова.

Молодой человек из села Луковец Малоархангельского района. Илья Глебов пропал 18 августа. Рост около 170 сантиметров. Он худощавого телосложения. Волосы светло-русые. Глаза серые.

В момент пропажи был одет в черную куртку, штаны и кроссовки. Футболка серая. На рукавах куртки белый рисунок.

Если вы что-то знаете о местонахождении пропавшего, позвоните на номер 112 или поисковикам 8 (800) 700-54-52. Какая еще может понадобиться помощь, можно посмотреть по ссылке.

ИА «Орелград»

 

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