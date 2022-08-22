Леонида Музалевского наградили Почетной грамотой чеченского парламента

Рамзан Кадыров выразил признательность всем, кто помогает российским военным и населению Донбасса.

Леонид Музалевский, секретарь орловского регионального отделения партии «Единая Россия», был награжден Почетной грамотой Парламента Чеченской республики. Об этом сообщила пресс-служба «Единой России».

Наградами отмечены структуры, которые вместе с региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова поддерживают население Донбасса и российских военных.

«Я выражаю всем им искреннюю благодарность за помощь населению Донбасса и военнослужащим России!», — написал в своем телеграмм-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

ИА «Орелград»