«Поезд Победы» посетит места боевой славы Орловской области

22.8.2022 | 11:13 История, Новости, Общество

Акция приурочена к 79-й годовщине победы в битве на Орловско-Курской дуге.

25 и 26 августа «Поезд Победы – Дорога памяти» совершит памятные рейсы по местам боевой славы Орловской области. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Его пассажирами станут ветераны войны и труда, областные чиновники, работники железнодорожного транспорта и волонтеры. Мероприятие посвящено 79-й годовщине победы в битве на Орловско-Курской дуге.

«В четверг, 25 августа, «Поезд Победы» проследует по маршруту Орел –Верховье, а 26 августа  по маршруту Орёл – Глазуновка – Мценск. В пути следования участники акции примут участие в торжественных митингах, возложат цветы к памятникам воинам-освободителям и железнодорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, посетят  краеведческий музей», — рассказали в РЖД.

В Залегощ, Верховье, Змиевке, Глазуновке и Мценске состоятся концерты, на которых гостей будут угощать солдатской кашей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования