«Поезд Победы» посетит места боевой славы Орловской области

Акция приурочена к 79-й годовщине победы в битве на Орловско-Курской дуге.

25 и 26 августа «Поезд Победы – Дорога памяти» совершит памятные рейсы по местам боевой славы Орловской области. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Его пассажирами станут ветераны войны и труда, областные чиновники, работники железнодорожного транспорта и волонтеры. Мероприятие посвящено 79-й годовщине победы в битве на Орловско-Курской дуге.

«В четверг, 25 августа, «Поезд Победы» проследует по маршруту Орел –Верховье, а 26 августа по маршруту Орёл – Глазуновка – Мценск. В пути следования участники акции примут участие в торжественных митингах, возложат цветы к памятникам воинам-освободителям и железнодорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, посетят краеведческий музей», — рассказали в РЖД.

В Залегощ, Верховье, Змиевке, Глазуновке и Мценске состоятся концерты, на которых гостей будут угощать солдатской кашей.

ИА «Орелград»