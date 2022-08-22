В Орле оркестр из 180 музыкантов исполнит произведения Дербенко

22.8.2022 | 10:47 Культура, Новости

Участники оркестра были отобраны в ходе онлайн-конкурса.

В сентябре в Орле состоится уникальный гала-концерт с участием оркестров народных инструментов. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

180 музыкантов, сведенных в один оркестр, исполнят произведения композитора Евгения Дербенко. Это стало возможным благодаря гранту Российского фонда культуры, предоставленному в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

«Для орловцев выступят артисты Курской, Тульской и Ступинской филармоний, а также Орловского городского центра культуры и Дворца пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина», — рассказали в мэрии.

Отметим, что исполнители определялись в рамках онлайн-конкурса, итоги которого уже подведены.

ИА «Орелград»

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