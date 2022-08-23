Медики вернули в бюджет часть денежных средств

Территориальный Фонд ОМС представил в облсовет финансовый отчет.



В Орловской облсовет народных депутатов поступил отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за первое полугодие 2022 года. Из него следует, что бюджет был исполнен по доходам в сумме 6,253 миллиарда рублей, по расходам в сумме 6,014 миллиарда. Годовой план по доходам составляет 10,799 миллиарда рублей, то есть фактически план за первую половину года был исполнен уже на 57,9 процента. Основным источником доходов бюджета Фонда стали межбюджетные трансферты, переданные из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Эти субвенции на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области составили 5,823 миллиарда рублей, или 55,4 процента к плану года. Превышение показателей произошло, в том числе, за счет средств опережающего авансирования на закупку медицинского оборудования, лекарственных препаратов, медицинского инструментария и изделий, реактивов и химикатов, расходных материалов. В частности, деньги были выделены на покупку материалов, имплантируемых в организм человека, а также для оказания необходимой высокотехнологичной медицинской помощи.

Но были и другие источники доходов, в частности, поступления от штрафов, санкций, возмещения ущерба, неустоек и пеней, уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед Территориальным Фондом обязательного медицинского страхования. Они составили 19,32 миллиона рублей. Кроме того, средства в сумме 200,1 тысячи рублей поступили из областного бюджета от возврата медицинскими работниками части единовременной выплаты. Они уже перечислены в бюджет ФОМС в полном объеме.

Кстати, межбюджетные трансферты из ФОМС на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по ОМС, с заболеванием или подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в отчетном периоде времени составили 292,398 миллиона рублей. Еще 42,73 миллиона рублей поступило в регион на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса Фонда для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

ИА «Орелград»