Мэрия решила продать землю для садоводства

Власти города Орла выставили участок земли в СТ «Продмаш» на продажу.



Управление муниципального имущества и землепользования опубликовало извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в СТ «Продмаш». Основанием для этого послужило соответствующее постановление администрации города Орла. Согласно извещению аукцион назначен на 23 сентября 2022 года, он проводится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ. Единственным лотом на этих торгах станет участок на территории СТ «Продмаш» площадью 300 квадратных метров.

Он относится к категории земель населенных пунктов. На данный участок зарегистрировано право муниципальной собственности, причем разрешенное использование: коллективное садоводство. Как уверяет мэрия, обременения, отсутствуют, но имеются некоторые ограничения использования, поскольку часть земельного участка расположена в границах охранной зоны сетей водоснабжения, а часть — в охранной зоне сети линии электропередачи.

«В связи с нахождением на земельном участке инженерных коммуникаций собственнику земельного участка необходимо обеспечить сохранность, а также безвозмездный и беспрепятственный доступ для ремонта и обслуживания инженерных сетей, — следует из конкурсной документации. — Функциональное зонирование согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Орел» – зона Ж-5 – Зона ведения огородничества и садоводства. Земельный участок свободен от застройки».

Начальная цена продажи этого лота установлена в размере 124,08 тысячи рублей. Шаг аукциона составит всего 3722 рубля, размер задатка — 24 817 рублей. Победителю аукциона задаток затем засчитают в счет оплаты договора купли-продажи, а проигравшим его вернут. Мэрия также постановила, что участниками данного аукциона могут являться только граждане. Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.

ИА «Орелград»