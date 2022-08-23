На улицах Орла снова могут появиться мобильные пункты вакцинации

23.8.2022 | 17:07 Медицина, Новости

На носу — период иммунизации против гриппа.

В Орле снова могут появиться мобильные пункты вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба губернатора со ссылкой на Екатерину Яшкину, начальника эпидемиологического отдела управления Роспотребнадзора по Орловской области.

На эту меру власти могут пойти в связи с приближением периода иммунизации против гриппа. Также Роспотребнадзор призывает орловцев вакцинироваться и ревакцинироваться от коронавируса.

«На сегодняшний день на региональном уровне увеличены темпы иммунизации против коронавирусной инфекции. Пока еще есть время до начала нового учебного года, когда школьники и студенты сядут за парты, а, следовательно, увеличится число контактов среди населения, его следует максимально использовать, чтобы сделать прививки от вируса, обезопасить себя и близких», — заявила Екатерина Яшкина в интервью телеканалу «Первый областной».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования