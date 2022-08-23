На улицах Орла снова могут появиться мобильные пункты вакцинации

На носу — период иммунизации против гриппа.

В Орле снова могут появиться мобильные пункты вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба губернатора со ссылкой на Екатерину Яшкину, начальника эпидемиологического отдела управления Роспотребнадзора по Орловской области.

На эту меру власти могут пойти в связи с приближением периода иммунизации против гриппа. Также Роспотребнадзор призывает орловцев вакцинироваться и ревакцинироваться от коронавируса.

«На сегодняшний день на региональном уровне увеличены темпы иммунизации против коронавирусной инфекции. Пока еще есть время до начала нового учебного года, когда школьники и студенты сядут за парты, а, следовательно, увеличится число контактов среди населения, его следует максимально использовать, чтобы сделать прививки от вируса, обезопасить себя и близких», — заявила Екатерина Яшкина в интервью телеканалу «Первый областной».

ИА «Орелград»