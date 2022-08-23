«Орелгосзаказчик» снова возглавил «спящий чиновник» Александр Ященко

В прошлый раз чиновник покинул регион после скандала со строительством городской станции обезжелезивания.
Александр Ященко назначен новым руководителем КУ ОО «Орелгосзаказчик». Об этом сообщило издание «Орловские новости» со ссылкой на источник в областном правительстве.
Ранее Ященко уже работал в Орловской области. Из них пять месяцев — возглавляя все тот же «Орелгосзаказчик». После этого он руководил департаментом строительства, транспорта и ЖКХ.
Наибольшую медийную известность он приобрел в октябре 2013 года, заснув на публичных слушаниях по областному бюджету. Позже, в ноябре 2019 года, такой же конфуз произошел с Ященко уже в Забайкальском крае, где он был помощником губернатора:
«Александр Ященко немного притомился слушать про ФАПы, ПСД, КПД, МРТ и целевые показатели», — писал тогда телеграмм-канал «Восточный форпост».
«У нас был такой деятель – Александр Ященко. Он также не приходил, спал на советах, а потом уехал», — так в свое время охарактеризовал Ященко орловский депутат Владимир Загайнов.
Отметим, что помимо комичных историй Александр Ященко фигурировал и в контексте более серьезных ситуаций — например, в скандале со строительством городской станции обезжелезивания.
ИА «Орелград»