Орловский депутат предложил бороться с развалинами патриотическими баннерами

Депутат Александр Головин предложил свой вариант благоустройства проблемных территорий.

Депутат горсовета Александр Головин предложил использовать патриотические баннеры, чтобы прикрывать неэстетичные «уголки» Орла. Об этом сообщило издание «Орелтаймс».

Это произошло в ходе заслушивание доклада главного архитектора Орла Владимира Плотникова на заседании комитета по строительству и перспективному развитию города.

«По поводу кафе «Ёлка». У них, где стоянка, там все железом обшито как зря. Может быть, нужно предложить баннерами зашить с патриотической тематикой? По городу ездишь, смотришь – вроде дома-развалины, а баннером фасад зашили – и внешний вид становится более или менее. Давайте на сентябрь этот вопрос на контроль поставим!», — цитирует Головина издание «Орелтаймс».

«Прорывная идея» депутата Головина: зачем ремонтировать и делать — когда можно завесить баннерами. Серьезная заявка на место сменщика Парахина», — прокомментировал инициативу телеграмм-канал «Нострадамус».

ИА «Орелград»