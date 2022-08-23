Орловский депутат предложил бороться с развалинами патриотическими баннерами

23.8.2022 | 10:42 ЖКХ, Новости, Политика

Депутат Александр Головин предложил свой вариант благоустройства проблемных территорий.

Депутат горсовета Александр Головин предложил использовать патриотические баннеры, чтобы прикрывать неэстетичные «уголки»  Орла. Об этом сообщило издание «Орелтаймс».

Это произошло в ходе заслушивание доклада главного архитектора Орла Владимира Плотникова на заседании комитета по строительству и перспективному развитию города.

«По поводу кафе «Ёлка». У них, где стоянка, там все железом обшито как зря. Может быть, нужно предложить баннерами зашить с патриотической тематикой? По городу ездишь, смотришь – вроде дома-развалины, а баннером фасад зашили – и внешний вид становится более или менее. Давайте на сентябрь этот вопрос на контроль поставим!», — цитирует Головина издание «Орелтаймс».

«Прорывная идея» депутата Головина: зачем ремонтировать и делать — когда можно завесить баннерами. Серьезная заявка на место сменщика Парахина», — прокомментировал инициативу телеграмм-канал «Нострадамус».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования