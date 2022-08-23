Орловских спортсменов будут возить только эконом-классом

Областной бюджет не готов приобретать для спортсменов дорогие билеты.



Как уже рассказывал «Орелград», управление физической культуры и спорта утвердило «Порядок материально-технического обеспечения, в том числе обеспечения спортивной экипировкой, финансового, научно-методического, медико-биологического и антидопингового обеспечения спортивных сборных команд Орловской области». Средства областного бюджета на указанные цели доверено осваивать бюджетному учреждению «Центр спортивной подготовки». Мы уже рассказывали, что часть средств обещают тратить на антидопинговое обеспечение.

Но большая часть казенных денег будет уходить на другие цели. В частности, казна региона будет оплачивать участие спортивных сборных команд Орловской области в официальных межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях, международных (если орловцы вдруг получат вызов на такие состязания). За счет казны будет организовываться и тренировочный процесс для подготовки к важным соревнованиям.

Новые правила также предусматривают оплату проезда команд к месту проведения официальных мероприятий и мероприятий и обратно (включая сборы при покупке или возврате проездных билетов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями, провоз сверхнормативного багажа при перевозке спортивного инвентаря и оборудования). Как следует из документа, проезд оплачивается в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда: воздушным транспортом – по тарифу экономического класса; железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагону экономического класса, с четырехместными купе категории «К» или в вагоне категории «С» с местами для сидения; автомобильным транспортом – в автомобильном средстве общего пользования междугородного и пригородного сообщений (кроме такси).

Также за счет областного бюджета будет оплачиваться страхование членов спортивной сборной команды, заявочные стартовые взносы, оформление лицензии спортсмена и другие расходы, предусмотренные положением или регламентом о проведении спортивного мероприятия. Казна возьмет на себя и расходы, связанные с оформлением виз и с переводом документов, оплату питания и проживания, а также оплату тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

ИА «Орелград»