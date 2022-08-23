Под Орлом добровольные пожарные на тракторе помогли потушить пожар

Семья из Ливенского района осталась без дома.

Вчера в Ливенском районе добровольные пожарные на тракторе с бочкой воды приняли участие в тушении горящего дома. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 13.46 загорелся жилой дом в селе Остров. Ситуация осложнялась тем, что село находится в 19 километрах от ближайшей пожарно-спасательной части. Когда сотрудники МЧС добрались до места происшествия, дом горел изнутри открытым пламенем, а крыша сгорела и обрушилась по всей площади.

В итоге в жилом доме сгорела кровля, выгорела веранда и часть внутренних помещения. Часть дома все же удалось спасти.

В ходе происшествия пламя могло перекинуться на стоящие рядом жилой дом и хозпостройку, но подобное развитие сценария было пресечено. Пожар обошелся без человеческих жертв.

ИА «Орелград»