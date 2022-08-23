Сентябрьские орловские выборы растянутся на три дня

В списки избирателей включено более 52 тысяч избирателей.

Довыборы в горсовет займут три дня и пройдут 9, 10 и 11 сентября. Об этом сообщила пресс-служба губернатора со ссылкой на Лилию Пиняеву, председателя облизбиркома.

Эта информация была озвучена на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в Орловской области, которое провел губернатор Андрей Клычков.

В избирательные списки включено 52 тысячи избирателей, которые могут выбрать наиболее удобный для себя день голосования. При этом, предварительное голосование не предусмотрено.

ИА «Орелград»