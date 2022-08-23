Стали известны результаты проверок мигрантов в Орле

Полиция провела более тысячи проверок и выявила свыше тысячи нарушений.



В Орловской области за семь месяцев 2022 года сотрудниками Управления по вопросам миграции регионального УМВД было проведено 1092 контрольно-надзорных мероприятия по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства. Такие данные содержатся в ведомственном отчете о состоянии оперативной обстановки в регионе. Сообщается также, что в ходе указанных мероприятий было выявлено 1047 административных правонарушений, связанных с нарушением правил пребывания и проживания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также с незаконным осуществлением ими трудовой деятельности.

Проведенные с участием сотрудников УВМ оперативно-профилактические мероприятия затронули строительные, промышленные и торговые объекты, а также места общественного питания. Из анализа возбужденных в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей дел об административных правонарушениях следует, что наиболее часто встречающимся нарушением является неуведомление работодателями территориального органа МВД о заключении и расторжении трудовых договоров с иностранными работниками. Законом на это отводится срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора.

В качестве примера другого распространенного типа нарушений можно привести факт фиктивной регистрации иностранного гражданина, выявленный недавно в Болховском районе. Как сообщала по этому поводу пресс-службе УМВД, к преступлению оказался причастен местный житель – мужчина 1986 года рождения. Отмечается, что противоправное деяние было выявлено лично руководителем миграционного пункта отделения МВД России по Болховскому району.

«Так, местный житель – 36-летний мужчина, осуществил фиктивную регистрацию иностранного гражданина, — следует из сообщения пресс-службы УМВД. — За это он получил 3000 рублей. При этом дом, где был зарегистрирован иностранец, уже некоторое время являлся нежилым. Подразделением дознания в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства…)».

ИА «Орелград»