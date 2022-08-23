Суд решил судьбу имущества артели «Путь Ильича»

Арбитраж определил нового собственника советского здания.



В Орловской области арбитражный суд рассмотрел в предварительном судебном заседании дело по исковому заявлению открытого акционерного общества «Сосновка» к администрациям Сосновского сельского поселения и Ливенского района. На кону стояла судьба двух зданий, оставшихся еще с советских времен. Оба здания являются нежилыми. Первое, площадью 275 квадратных метров, представляет собой здание правления хозяйства; второе здание площадью 380 квадратных метров – это столовая. Объекты расположены в деревне Сосновка Ливенского района.

Открытое акционерное общество «Сосновка» просило о признании права собственности на вышеуказанные объекты недвижимости. В обоснование заявленных требований истец указал, что право собственности на спорные объекты возникло на основании пункта 2 статьи 218 Гражданского кодекса РФ. Компания считает, что здания перешли к ней в порядке правопреемства от предшественников истца: сельскохозяйственной артели «Путь Ильича», коллективного хозяйства «Сосновка» и товарищества на вере «Сосновка: Ревин и компания».

Однако, как следует из иска, «ввиду отсутствия документов, подтверждающих строительство спорных объектов недвижимого имущества, зарегистрировать право собственности в установленном порядке не представляется возможным». Администрация Сосновского сельского поселения в своем отзыве не возражала против удовлетворения заявленных требований. С иском согласилась и администрация Ливенского района.

Исследовав материалы дела, арбитражный суд пришел к выводу об обоснованности заявленных исковых требований по следующим основаниям. Суд установил, что 14 февраля 1965 года на общем собрании членов сельскохозяйственной артели «Путь Ильича» было принято решение о регистрации устава этого коллективного хозяйства, что подтверждается сохранившейся в архиве выпиской из протокола.

В этом уставе было сказано, что здания и сооружения являются средствами производства и используются артелью для производства сельскохозяйственной продукции. Вводная часть устава предусматривала возможность использования артелью вновь созданных фондов, включая здания и сооружения. Устав сельскохозяйственной артели «Путь Ильича» был зарегистрирован решением Исполкома Ливенского райсовета депутатов трудящихся 11 марта 1965 года.

Земля в СССР состояла в исключительной собственности государства. Земля, занимаемая колхозами, закреплялась за ними в бесплатное и бессрочное пользование. В 1970 году правлением колхоза «Путь Ильича» было принято решение о строительстве здания правления, а в 1976 году – о строительстве столовой. Строительство осуществлялось хозяйственным способом. Построенные здания использовались в производственной деятельности коллективного хозяйства; таким образом, установил суд, спорные объекты были возведены силами колхоза. Проследив дальнейшую цепочку трансформации бывшего колхоза, арбитраж признал за «Сосновкой» право собственности на правление колхоза и столовую.

ИА «Орелград»