В Болхове некоторые программы получили нулевое финансирование

Текущие результаты освоения бюджетных средств оценили местные депутаты.



Как уже рассказывал «Орелград», в Болхове местные власти утвердили отчет об исполнении бюджета города за 6 месяцев 2022 года. По доходам он исполнен всего на 17,1 процента. При плане 59,764 миллиона рублей фактически поступило 10,2 миллиона. Общая сумма расходов бюджета Болхова составила 12,789 миллиона рублей. Результатом стал дефицит в сумме 2,582 миллиона рублей. Отчет об исполнении бюджета был принят к сведению депутатами Болховского горсовета, которые рекомендовали чиновникам мэрии усилить контроль за расходованием средств и приложить усилия для пополнения доходной части.

Попутно парламентарии оценили текущие результаты реализации муниципальных программ. Судя по отчету администрации, некоторые из них пока остаются без реального финансирования. Впрочем, зачастую это связано не с отсутствием средств, а со спецификой самих программ, которые фактически начинают исполняться только во второй половине года. Например, в первом полугодии ни копейки не было израсходовано на реализацию программ наказов избирателей депутатам Болховского районного Совета.

Расходы на реализацию муниципальной программы формирования современной городской среды запланированы в сумме 4,741 миллиона рублей. Фактически за первое полугодие освоено 0 рублей. В мэрии это объяснили тем, что «заключенные муниципальные контракты находятся на стадии исполнения». На реализацию на муниципальном уровне государственной программы «Развитие транспортной системы в Орловской области» запланированы расходы в сумме 26,269 миллиона рублей, а фактически освоено 2,469 миллиона.

При этом муниципальные расходы на капитальный ремонт и содержание дорог общего пользования, запланированные в сумме 3,738 миллиона рублей, в первой половине года составили уже 2,084 миллиона. В рамках муниципальной программы «Строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог на территории муниципального образования г. Болхов» запланировано расходование 1,976 миллиона рублей. Потратили же пока только 545,5 тысячи, то есть около четверти выделяемых средств.

ИА «Орелград»