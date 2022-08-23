В лагере «Орловчанка» прошел праздник для детей из ДНР и ЛНР

23.8.2022 | 10:54 Новости, Общество

В День Государственного флага РФ детям в игровой форме рассказали о российской символике.

22 августа, в День Государственного флага России, в лагере «Орловчанка» прошел праздник для детей из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

Детям рассказали об истории образования государственного флага и символике его цветов, а также порадовали интересными конкурсами, творческими заданиями и викторинами.

«В силу своего возраста дети не всегда могут усвоить информацию, касающуюся важных государственных дат или символов страны. Именно поэтому такую сложную для них информацию мы решили преподнести в игровой форме», — рассказал один из организаторов мероприятия, председатель Общественного совета при региональном УМВД Владимир Филонов.

ИА «Орелград»

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