В лагере «Орловчанка» прошел праздник для детей из ДНР и ЛНР

В День Государственного флага РФ детям в игровой форме рассказали о российской символике.

22 августа, в День Государственного флага России, в лагере «Орловчанка» прошел праздник для детей из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

Детям рассказали об истории образования государственного флага и символике его цветов, а также порадовали интересными конкурсами, творческими заданиями и викторинами.

«В силу своего возраста дети не всегда могут усвоить информацию, касающуюся важных государственных дат или символов страны. Именно поэтому такую сложную для них информацию мы решили преподнести в игровой форме», — рассказал один из организаторов мероприятия, председатель Общественного совета при региональном УМВД Владимир Филонов.

ИА «Орелград»