В Ливнах приостановили работу аттракциона «Орбита»

23.8.2022 | 9:41 Важное, Закон и порядок, Новости, Общество

Оказалось, что в одном из пассажирских модулей аттракциона не работает запирающее устройство.

В Ливенском городском парке культуры и отдыха приостановлена работа аттракциона «Орбита-420». Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Это произошло из-за обнаружения дефектов, которые могут угрожать безопасности отдыхающих. В частности, в ходе прокурорской проверки стало известно о том, что в одном из пассажирских модулей аттракциона не работает запирающее устройство.

Сообщается, что работа аттракциона не будет возобновлена, пока не будут устранены выявленные дефекты. Кроме того, прокуратурой запланирована дополнительная проверка аттракциона в порядке контроля с привлечением специалистов Ростехнадзора.

Ранее, 6 августа, в Городском парке культуры и отдыха города Орла погибла 17-летняя девушка, катавшаяся на аналогичном аттракционе. Возбужденное уголовное дело получило широкий общественный резонанс и внимание на федеральном уровне. В Орле был задержан заведующий аттракционами, подозреваемый  в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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