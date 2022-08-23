В Орле госпитализирован мужчина, избитый тремя молодыми людьми

23.8.2022 | 14:35 Закон и порядок, Новости

Преступление было совершено в Северном районе.

43-летний орловец был госпитализирован после того, как его избили трое незнакомцев. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Ночью мужчина поступил в больницу с множественными телесными повреждениями, и врачи доложили об этом в полицию. Сотрудники уголовного розыска разобрались в обстоятельствах произошедшего и задержали мужчин 30, 23 и 20 лет, которые подозреваются в нападении.

Побои потерпевшему были нанесены в одном из заведений Северного района. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжких телесных повреждений». Двое подозреваемых сейчас заключены под стражу, третьего отпустили под подписку о невыезде.

ИА «Орелград»

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