В Орле изменятся точки выдачи электронной подписи

Новые точки выдачи начнут работать с 29 августа в связи с реформированием.



Как сообщает Управление ФНС России по Орловской области, в регионе изменяются адреса точек выдачи, в которых можно получить квалифицированную электронную (КЭП) подпись налогового Удостоверяющего центра. В ведомстве это связывают «с проведением организационно-штатных мероприятий по модернизации организационной структуры налоговых органов Орловской области». Обновленная структура начнет работать с 29 августа текущего года.

Соответственно, с 29 августа 2022 на территории Орловской области начнут работать три новые точки выдачи квалифицированных электронных подписей. Их можно будет получить по следующим адресам: в обособленном подразделении УФНС России по Орловской области №1 в Орле на Московском шоссе, д. 119; в обособленном подразделении УФНС России по Орловской области №4 в Ливнах на улице Селищева, д. 2б; в обособленном подразделении УФНС России по Орловской области №5 в Мценске на улице Красноармейской, д. 24.

«Для получения КЭП УЦ ФНС России лицу, имеющему право действовать от имени организации без доверенности, индивидуальному предпринимателю или нотариусу при посещении точки выдачи необходимо предоставить основной документ, удостоверяющий личность (паспорт), СНИЛС и носитель для записи ключей электронной подписи и сертификата электронной подписи, сертифицированный ФСТЭК или ФСБ России (ESMART, rutoken, Ja-Carta и др.)», — пояснили в областной налоговой службе.

Как уже рассказывал «Орелград», с 29 августа 2022 года изменится структура налоговых органов Орловской области. С указанного дня ИФНС по городу Орлу, а также Межрайонные ИФНС №№ 3, 4, 5, 8 и 9 будут реорганизованы путем присоединения к Управлению Федеральной налоговой службы по Орловской области. Последнее станет «правопреемником в отношении задач, функций, прав, обязанностей и иных вопросов деятельности».

ИА «Орелград»