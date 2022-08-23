В Орле расширили доступность получения налоговых услуг

Получить государственные услуги ФНС в Орле теперь можно в четырех отделах МФЦ.



Инспекция ФНС России по городу Орлу в преддверии предстоящей реорганизации налоговых органов Орловской области (она планируется с 29 августа 2022 года) напоминает жителям областного центра о том, что получить государственные услуги налоговых органов можно также в Многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Более того, география оказания таких услуг в Орле недавно была расширена.

Так, прием граждан начал МФЦ по Железнодорожному району города Орла, расположенный на улице Михалицына, дом 5, 1-й этаж (гипермаркет «ЛИНИЯ-2»). Кроме того, в Орле функционируют центры, расположенные по следующим адресам: улица Ленина, дом 1; улица Рощинская, дом 21; Кромское шоссе, дом 4. Налоговики напоминают и о том, что в Орловской области МФЦ предоставляют 22 услуги Федеральной налоговой службы, в том числе прием заявления физического лица о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

Также эти центры ведут прием от налогоплательщиков, являющихся физическими лицами, налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) на бумажном носителе, причем заявлений физлиц о постановке на учет в налоговом органе и выдачу (повторную выдачу) физлицам свидетельства о постановке на учет. Другие услуги таковы: прием заявлений о доступе к личному кабинету для физических лиц; информирование налогоплательщиков – физических лиц о наличии/отсутствии задолженности по налоговым платежам и выдаче платежных документов; прием заявлений на применение патентной системы налогообложения индивидуальным предпринимателем; прием заявлений о выдаче налогового уведомления.

«Большинство услуг ФНС России оказываются по принципу экстерриториальности, поэтому гражданин может обратиться в любой МФЦ независимо от территориальной принадлежности и места прописки и может получить несколько услуг, единожды обратившись в МФЦ, что позволит не только спланировать свой день, но и ускорит время, необходимое для получения государственных услуг», — подчеркнули в городской налоговой инспекции.

ИА «Орелград»