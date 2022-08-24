Какой орловский агробизнес признали социально ответственным

Оглашены результаты ежегодного областного конкурса.



Департамент сельского хозяйства подвел итоги ежегодного областного конкурса «Социальная ответственность агробизнеса Орловской области». Он проводился в соответствии с постановлением правительства региона «в целях поощрения и стимулирования социальной ответственности агробизнеса в Орловской области». Участниками конкурса были так называемые субъекты агробизнеса, работающие на территории региона. Для них было предусмотрено несколько номинаций, поскольку социальная ответственность предполагает расходы на нужды, не связанные напрямую с производственной деятельностью. А финансовые возможности у всех разные.

Итоги конкурса таковы: по направлению «Социальный агросектор» в номинации «Крупный агробизнес» (для компаний с годовой выручкой более 1 миллиарда рублей) первое место присудили АО «Агрофирма Мценская». Второе место заняло общество с ограниченной ответственностью «Истоки», третье – АО «Орелагроюг». В номинации «Средний агробизнес» (выручка от 120 миллионов до 1миллиарда рублей) места с первое по третье распределились в следующем порядке: АО «Племенной завод имени Георгиевского», ООО «Черкизово-Растениеводство» и ООО «Дубовицкое». В номинации «Малый агробизнес» (выручка до 120 миллионов рублей) первое место занял индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Александр Лебедев. По направлению «Эффективное социальное партнерство» первое место жюри присудило компании «ФосАгро-Орел», второе – АО «Орелмасло», третье – ООО «Элита-Маркетинг».

Напомним, в конкурсе могли принять участие представители агробизнеса, связанного с поставкой ресурсов в сельскохозяйственное производство, а также с самим производством, переработкой, хранением и распределением произведенных продуктов. Иными словами, это могли быть сельскохозяйственные организации, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства.

Комплексные индексы социальной ответственности рассчитывались отдельно для участников конкурса по каждой из номинаций в два этапа. Так, на первом этапе производился расчет удельного соотношения суммы социальной ответственности к величине выручки. Второй этап включал в себя непосредственно расчет комплексного индекса социальной ответственности. Присвоение баллов конкурсантам зависело от ряда критериев. Например, учитывалась сумма социальной ответственности в расчете на 1000 рублей выручки: до 1 рубля – 1 балл, от 1 до 5 рублей – 2 балла, более 5 рублей – 3 балла. Также учитывался уровень каждого социального мероприятия. Если оно проводилось на уровне села или города, участнику давали 1 балл, на уровне района – 2 балла, на уровне области – 3 балла.

ИА «Орелград»