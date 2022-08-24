Опубликовано видео поджога орловской обладминистрации

Преступник, передвигавшийся на велосипеде, не прятал лица.

Губернатор Андрей Клычков опубликовал видеозапись, на которой виден мужчина, осуществивший сегодня поджог здания областной администрации.

Напомним, утром неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание и скрылся. Пострадал один человек, учувствовавший в тушении пожара. Глава региона предположил, что это может быть связано с празднованием дня независимости Украины, а также — помощью, которую Орловская область оказывает участвующим в СВО бойцам.

На видеозаписи видно телосложение преступника, а также то, что он передвигался на велосипеде.

«Нападавший, одетый в черную куртку, подъехал на велосипеде, лицо не прятал. Бросил одну бутылку с зажигательной смесью, она не взорвалась, тогда он бросил вторую», — рассказал Клычков.

ИА «Орелград», видео телеграмм-канал Андрей Клычков