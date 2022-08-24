Орловцам предложили сдать вторсырье и помочь больным детям

Будет организован прием макулатуры, мягкого и твердого пластика, металла.

В Орле снова состоится экологическая акция «ЭкоСбор». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Все желающие могут сдать макулатуру, мягкий и твердый пластик, а также металл. Вырученные средства будут направлены на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.

Пункты приема расположатся по следующим адресам:

Северный район: у памятника металлургам «Алеша»;

микрорайон «Наугорский»: ул. Приборостроительная, 45, мини-стадион им. А. Аршавина;

Советский район: ул. Октябрьская, рядом с памятником Жертвам радиационных катастроф;

Железнодорожный район: ул. Московская, сквер «Юность»;

микрорайон «Зареческий»: бульвар Молодежи, 6, напротив магазина «Оптовичок»;

Заводской район: Комсомольская площадь, напротив ОГУ им. И.С. Тургенева.

ИА «Орелград»