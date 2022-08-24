Орловские власти пока не планируют закрывать Шаблыкинскую больницу

24.8.2022 | 11:35 Медицина, Новости

Прорабатывается альтернативные варианты отопления ЦРБ.

Власти не планируют закрывать Шаблыкинскую центральную районную больницу. Об этом сообщил департамента здравоохранения Орловской области.

Напомним, ранее появилась информация о возможном закрытии медицинского учреждения с связи с износом котлов в местной котельной, а также невозможности заниматься хозяйственной деятельностью из-за блокировки счетов, вызванной многомиллионными долгами.

«Вопрос о закрытии бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Шаблыкинская центральная районная больница» не рассматривается. В настоящее время уполномоченными органами совместно с органами исполнительной государственной власти специальной компетенции и Учреждением прорабатывается вопрос возможности альтернативного отопления Учреждения до решения вопроса отопления от котельной», — сообщила пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград»

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