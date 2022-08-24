Орловские власти пока не планируют закрывать Шаблыкинскую больницу

Прорабатывается альтернативные варианты отопления ЦРБ.

Власти не планируют закрывать Шаблыкинскую центральную районную больницу. Об этом сообщил департамента здравоохранения Орловской области.

Напомним, ранее появилась информация о возможном закрытии медицинского учреждения с связи с износом котлов в местной котельной, а также невозможности заниматься хозяйственной деятельностью из-за блокировки счетов, вызванной многомиллионными долгами.

«Вопрос о закрытии бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Шаблыкинская центральная районная больница» не рассматривается. В настоящее время уполномоченными органами совместно с органами исполнительной государственной власти специальной компетенции и Учреждением прорабатывается вопрос возможности альтернативного отопления Учреждения до решения вопроса отопления от котельной», — сообщила пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград»