Поджог орловской обладминистрации классифицирован как покушение на убийство

В случае задержания преступника, срок лишения свободы может составить от 11 до 15 лет.

Следственный комитет классифицировал сегодняшнюю попытку поджога здания областной администрации как покушение на убийство, совершенное общеопасным способом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, сегодня утром неизвестный мужчина, передвигавшийся на велосипеде, бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание обладминистрации. Ему удалось скрыться, а само преступление стало одним из наиболее резонансных происшествий в России.

В случае успешного задержания мужчине может грозить срок от 11 до 15 лет. Это связано с тем, что один из мужчин, тушивших здание, получил ожоги ног.

«В настоящее время следствием проведён осмотр места происшествия, допрошен потерпевший, проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление местонахождения лица, совершившего преступление, и всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в СК.

ИА «Орелград»