Строители помогли подготовить детей к новому учебному году

ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой» поддержал акцию «Дорога в школу».



Благотворительная акция проводится ежегодно. В ее рамках оказывается помощь семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации или стесненном финансовом положении. Для них сборы детей в школу становятся нелегким испытанием.

Объединяет благотворителей и семьи комплексный центр социального обслуживания населения. Так праздник Дня знаний не омрачится отсутствием необходимого к школе.

«Мы не могли остаться в стороне и поэтому сразу же откликнулись на поступившее обращение», — отметила директор фонда «Созидание» Екатерина Пухликова.

Совместными силами фонда и волонтеров смогли закупить необходимое для детей от первого до одиннадцатого классов. Это наборы школьно-письменных принадлежностей, пеналы, портфели, материалы для творчества.

«Приятно, что в преддверии нового учебного года вместе с Центром сделали школьные будни ребят яркими и радостными», — отметила Екатерина Пухликова.

Для детей устроили красочное представление. Также они выслушали предсказания на новый учебный год.

ИА «Орелград»