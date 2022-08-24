В день независимости Украины неизвестный попытался поджечь орловскую обладминистрацию

24.8.2022 | 10:02 Важное, Новости, Происшествия

Неизвестный бросил в здание две бутылки с зажигательной смесью.

Сегодня ранним утром неизвестный попытался поджечь здание областной администрации. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в социальных сетях.

По мнению главы региона, происшествие может быть связано с днем независимости Украины, который отмечается сегодня:

«Если кто-то решил так отметить день независимости Украины, то говорю еще раз – мы как помогали нашей армии, участвующей в спецоперации, так и продолжим помогать», — заявил Клычков.

Поджог произошел в 07.50. Неизвестный бросил в здание две бутылки с зажигательной смесью и скрылся. Возгорание было оперативно ликвидировано, но при тушении пострадал один человек. Ему была оказана медицинская помощь.

ИА «Орелград»

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