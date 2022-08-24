В Орле пропал Пушок, близкий к семье Юрия Парахина

Мэр обратился к землякам с просьбой оказать содействие в поиске.

Мэр Орла Юрий Парахин обратился к землякам с просьбой оказать в помощь в поиске пропавшего друга своей семьи. В данном случае речь идет идет о семье в классическом смысле этого слова.

Кот Пушок, имеющий белые носочки на передних и задних лапках, а также белые грудку и животик, пропал из дома. По словам Парахина, Пушок может находится в любом районе Орла.

«Кто обладает любой информацией о Пушке – пожалуйста, напишите мне в комментариях или в личные сообщения. Благодарен за отлик!», — написал мэр в своем телеграмм-канале.

ИА «Орелград»