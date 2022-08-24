В Орле состоится молодежный турнир по большому теннису

24.8.2022 | 14:27 Новости, Спорт

Матчи пройдут на стадионе им. Ленина.

С 27 по 31 августа в Орле пройдет открытое первенство Орловской области по большому теннису. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

В состязаниях на стадионе им. В.И. Ленина примут участие парни и девушки 2006-2010 годов рождения. Всего в матчах примут участие 32 спортсмена. Судить соревнования будет президент Орловской Федерации тенниса Андрей Данилочкин.

«Посмотреть турниры и поболеть за спортсменов можно на кортах Центрального стадиона им. В.И. Ленина по адресу: город Орел, ул. Тургенева, 55.

Матчи  пройдут 27 — 30 августа с 09.00 до 19.00 часов. Финал Первенства состоится 31 августа с 09.00 до 11.00 часов. Время проведения встреч по большому теннису может меняться в зависимости от погодных условий», — рассказали в пресс-службе губернатора.

ИА «Орелград»

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