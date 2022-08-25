Орловский десантник станет прототипом героя фильма на федеральном телеканале

Бывший диджей орловских вечеринок стал героем СВО.

Уроженец Орла Игорь Гассерт станет прототипом главного героя в остросюжетном боевике, приключенческом романе или мелодраме. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Старший лейтенант десанта, окончивший кулинарный техникум и бывший в прошлом диджеем, героически проявил себя в ходе специальной военной операции на Украине:

«Во время спецоперации Игорю Гассерту было поручено сопровождать колонны гуманитарных грузов и военной техники. Именно благодаря его бдительности удалось предотвратить серию диверсий и отбить атаки противника. Сложно представить себе, сколько жизней спас Игорь, решив в самый опасный момент провести доразведку местности, в ходе которой он обнаружил вражеский пункт наблюдения и узел связи», — рассказал телеканал.

ИА «Орелград»