Орловский десантник станет прототипом героя фильма на федеральном телеканале

25.8.2022 | 13:41 Новости, Политика

Бывший диджей орловских вечеринок стал героем СВО.

Уроженец Орла Игорь Гассерт станет прототипом главного героя в остросюжетном боевике, приключенческом романе или мелодраме. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Старший лейтенант десанта, окончивший кулинарный техникум и бывший в прошлом диджеем, героически проявил себя в ходе специальной военной операции на Украине:

«Во время спецоперации Игорю Гассерту было поручено сопровождать колонны гуманитарных грузов и военной техники. Именно благодаря его бдительности удалось предотвратить серию диверсий и отбить атаки противника. Сложно представить себе, сколько жизней спас Игорь, решив в самый опасный момент провести доразведку местности, в ходе которой он обнаружил вражеский пункт наблюдения и узел связи», — рассказал телеканал.

ИА «Орелград» 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования