«Умную» спортпрощадку в Мценске должны сдать в октябре

25.8.2022 | 8:01 Новости

Определен подрядчик для поставки и монтажа оборудования «умной» спортивной площадки на территории микрорайон Коммаш в Мценске Орловской области.

Фото редакции «Трибуна хлебороба»

Работы за 1,94 млн рублей проведет индивидуальный предприниматель С.А. Кузьмин. На это отводится 150 календарных дней с даты начала исполнения контракта. Объект должен быть сдан не позднее 31 октября 2022 года, указано на сайте «Госзакупки».

Спортплощадка будет включать комплект оборудования для воркаута взрослого и детского, уличные силовые тренажеры для жима ногами и тренировки грудных мышц. «Умной» площадку назвали из-за QR-кода со ссылкой на информационный ресурс по использованию оборудования. Также предусмотрено крепление для мобильного телефона.

Гарантия на спортивно-технологическое оборудование, монтаж, материалы составляет не менее 24 месяцев.

ИА «Орелград»

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