В Орле к крупным штрафам приговорены два сотрудника МЧС

Спасатели взяли деньги за исполнение своих служебных обязанностей.

Суд наказал крупными штрафами трех сотрудников МЧС, признанных виновными в коррупции. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда Орла.

Спасатели Пеньков, Кирюхин и Илюшечкин обвинялись в получении взятки за незаконные действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Они взяли 81 тысячу рублей за проведение консультаций, которые и так входили в их служебные полномочия.

Кроме того, фигуранты взяли 30 тысяч за незаконное бездействие, совершенное в интересах одной из орловских организаций. Суд признал МЧСовцев виновными и приговорил к выплате штрафов от 2,2 до 3 миллионов рублей.

ИА «Орелград»