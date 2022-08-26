Линейки на Орловщине пройдут на открытом воздухе

26.8.2022 | 11:42 Новости, Образование

Такое решение было принято на заседании оперштаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Родителям и педагогическим работникам рекомендовали использовать маски.

В остальном учебный год начинается в штатном режиме. Однако продолжат измерять по утрам температуру и отстранять от занятий детей с признаками заболевания. Согласован режим проветривания и влажной уборки помещений. Работникам образовательных организаций рекомендовали использовать средства индивидуальной защиты.

1 сентября распахнут свои двери 650 образовательных организаций. За парты сядут 152788 человек. Начнут новый учебный год 18 сузов и 11 вузов.

Отметим, 25 августа выявлено 190 человек с подтвержденным коронавирусом.  В больницах в настоящий момент проходят лечение 289 граждан.

ИА «Орелград»

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