Линейки на Орловщине пройдут на открытом воздухе

Такое решение было принято на заседании оперштаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Родителям и педагогическим работникам рекомендовали использовать маски.

В остальном учебный год начинается в штатном режиме. Однако продолжат измерять по утрам температуру и отстранять от занятий детей с признаками заболевания. Согласован режим проветривания и влажной уборки помещений. Работникам образовательных организаций рекомендовали использовать средства индивидуальной защиты.

1 сентября распахнут свои двери 650 образовательных организаций. За парты сядут 152788 человек. Начнут новый учебный год 18 сузов и 11 вузов.

Отметим, 25 августа выявлено 190 человек с подтвержденным коронавирусом. В больницах в настоящий момент проходят лечение 289 граждан.

ИА «Орелград»