Орелстат оперативно уточнил данные об орловской экономике

О реальном уровне производства в регионе теперь остается только гадать.



Орелстат выпустил два пресс-релиза, в которых сообщается об уровне развития региональной экономике. Из первоначального документа следует, что индекс промышленного производства в январе-июле 2022 года составил 91,5 процента. Сообщалось, что объемы промышленного производства в июле 2022 года снизились: по сравнению с июнем 2022 года – на 8,9 процента, по сравнению с июлем 2021 года – на 38,2 процента.

Однако затем довольно оперативно на сайте Орелстата появились «уточненные данные по индексам производства за январь-июнь 2022 года». Согласно им, индекс промышленного производства за январь-июнь 2022 года составил 98,3 процента к соответствующему периоду прошлого года, что на 2,3 процентного пункта ниже оперативной оценки. При этом статистики поясняют: значительное влияние на переформирование индекса промышленного производства в первом полугодии 2022 года оказали изменения, внесенные респондентами в годовую отчетность по некоторым видам производств.

Среди них названо производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (96,1 процента за январь-июнь 2022 года к январю-июню 2021 года, снижение составило 10,6 процентных пункта) и производство прочей неметаллической минеральной продукции (95,6 процента, снижение на 0,9 процентных пункта). Ранее Орелстат также сообщил, что рост индекса производства за семь месяцев 2022 года зафиксирован только по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 109,4 процента.

«В остальных видах деятельности наблюдалось снижение объемов производства: «Добыча полезных ископаемых» – на 17 процентов, «Обрабатывающие производства» – на 10,9 процента, «Водоснабжение и водоотведение, утилизация отходов и ликвидация загрязнений» – на 9,5 процента», — следует из релиза ведомства.

ИА «Орелград»