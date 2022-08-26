Работники ТТП получили зарплату после вмешательства прокуратуры

26.8.2022 | 12:51 Новости, Происшествия

Задолженность составляла около 3 млн рублей.

Такая сумма образовалась на начало августа. 450 человек не получили вознаграждение за труд. Директору муниципального предприятия внесено представление, сообщает пресс-служба надзорного органа. В настоящий момент задолженность погашена в полном объеме.

Напомним, недавно арбитражный суд региона помог энергетикам взыскать с МУП «ТТП» долг 5,28 млн рублей за ресурсы, потребленные в марте. При этом муниципальное предприятие  получит из областного бюджета 823,8 млн рублей для приобретения 48 низкопольных автобусов. Больше половины из них должный выти на маршруты уже в 2022 году.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования