Работники ТТП получили зарплату после вмешательства прокуратуры

Задолженность составляла около 3 млн рублей.

Такая сумма образовалась на начало августа. 450 человек не получили вознаграждение за труд. Директору муниципального предприятия внесено представление, сообщает пресс-служба надзорного органа. В настоящий момент задолженность погашена в полном объеме.

Напомним, недавно арбитражный суд региона помог энергетикам взыскать с МУП «ТТП» долг 5,28 млн рублей за ресурсы, потребленные в марте. При этом муниципальное предприятие получит из областного бюджета 823,8 млн рублей для приобретения 48 низкопольных автобусов. Больше половины из них должный выти на маршруты уже в 2022 году.

ИА «Орелград»