Ремонт Красного моста потребует отключения воды

26.8.2022 | 10:15 ЖКХ, Новости

Лишь на пару часов в обеденное или ночное время, уточняет пресс-служба администрации города Орла.

Точная дата подключения нового водовода не называется. Уже произведена переврезка теплотрассы. Участок, проходящий по новому коммуникационному мосту утепляют. Силовые кабели решено протянуть под Окой. Прокол уже выполнен. Далее протянут трубы.

Что касается непосредственно тела моста,  ООО «Уваровская ПМК-22» готовится к демонтажу оставшегося тротуара. Продолжают вбивать шпунты. Работы планируется завершить к середине сентября.

На объекте 122 человека и более 20 единиц техники. Работы идут в графике, сообщает горадминистрация. Напомним, срок сдачи  — ноябрь 2023 года.

ИА «Орелград»

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