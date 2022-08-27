Орловский Облсовет одобрил большие льготы для крупного бизнеса

Суммарно организации водоснабжения, СГЦ «Знаменский», «Керама Марацци» освободили от уплаты около 270 млн рублей. Решение принято на сессии 26 августа.

Необходимость продления 50-процентной льготы по налогу на имущество и понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций чиновники обосновали санкциями, желанием поддержать инвесторов. Наибольшие вопросы вызвали льготы для «Керама Марацци», так как это компания с иностранным участием.

Заместитель губернатора Орловской области по финансам Вадим Тарасов сослался на президента Владимира Путина. Глава страны в ходе мартовского совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов подчеркнул, что иностранные компании, продолжающие работу в нашей стране, обязательно получат дополнительные возможности для развития. Глава Орловской Торгово-промышленной палаты Светлана Ковалева напомнила, что гонку за инвесторов никто не отменял и соседние регионы могут предложить свои привилегии.

Депутат Руслан Перелыгин парировал, что поддержка требуется малому бизнесу, компаниям, которые начинают свою работу, а не гигантам, получающим большую прибыль.

Заместитель председателя Облсовета Сергей Потемкин подчеркнул, что в 2021 году компания «Керама Марацци» заработала более 4 млрд рублей.

«Какой смысл давать льготу в 80 млн рублей промышленникам, имеющим многомиллиардную прибыль? А вот в нашем бюджете эти деньги были бы совершенно не лишними», — отметил Сергей Потемкин.

Он напомнил, что в казне региона не нашлось средств на увеличение поддержки погорельцам, например.

«Так вот они деньги! Мы бы 30-40 семей сделали бы счастливыми, обеспечив им крышу над головой», — отметил Сергей Потемкин.

Также регион не может найти средства для обеспечения необходимым детей-диабетиков, напомнил депутат.

Сергей Потемкин предположил, что глава «Керама Марацци» вряд ли бьется за незначительную для себя льготу, учитывая, что потом «какой-то облсовет трепет его имя». Он высказал версию, что в этой льготе есть иные интересанты.

Тем не менее, учитывая 8 голосов против и 5 воздержавшихся, сразу в двух чтениях приняли поправки в закон о налоге на имущество, продлевая до 31 декабря 2023 года 50-процентную льготу для:

производителей керамики;

организаций государственной системы здравоохранения, в которые предоставляются путевки на санаторно-курортное лечение;

осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение (при выполнении ряда условий);

осуществляющих селекционно-гибридную работу по разведению племенных свиней;

производителей пластмассовых изделий, используемых в строительстве (при ряде условий).

В первом чтении одобрено продление действия пониженной ставки по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в областной бюджет, в размере 15 % на 1 год (до 31 декабря 2023 года) для «Керама Марацци».

ИА «Орелград»