Один человек спасен и четверо эвакуированы при пожаре в Заводском районе Орла

29.8.2022 | 10:03 Новости, Происшествия

Скорее всего, к возгоранию привело курение в квартире.

В субботу вечером один человек был спасен и четверо эвакуированы при пожаре на улице Автовокзальной. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 17.14 стало известно о возгорании в одной из жилых квартир. Из-под двери жилища шел дым, что привело к сильному задымлению в подъезде. Пожарные спасли местных жителей и ликвидировали эпицентр пожара.

По мнению экспертов, происшествие случилось из-за нарушения правил пожарной безопасности при курении. В загоревшейся квартире выгорели мягкая мебель и постельные принадлежности.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования