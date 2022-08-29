Один человек спасен и четверо эвакуированы при пожаре в Заводском районе Орла

Скорее всего, к возгоранию привело курение в квартире.

В субботу вечером один человек был спасен и четверо эвакуированы при пожаре на улице Автовокзальной. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 17.14 стало известно о возгорании в одной из жилых квартир. Из-под двери жилища шел дым, что привело к сильному задымлению в подъезде. Пожарные спасли местных жителей и ликвидировали эпицентр пожара.

По мнению экспертов, происшествие случилось из-за нарушения правил пожарной безопасности при курении. В загоревшейся квартире выгорели мягкая мебель и постельные принадлежности.

ИА «Орелград»