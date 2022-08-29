Под Орлом восьмилетняя девочка пострадала в аварии с самодельным мотоблоком

29.8.2022 | 12:41 Новости, Происшествия

32-летний водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоблока.

В субботу днем восьмилетний ребенок пострадала в ДТП с самодельным мотоблоком. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 15.29 32-летний мужчина управлял мотоблоком, а в прицепе ехала маленькая девочка. В районе третьего километра автодороги «Верховье — Б.Синковец — Троицкое — Теляжье — Большая Дорога» водитель допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате аварии и мужчина, и девочка получили травмы.

ИА «Орелград»

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