В Нарышкино прошли проводы добровольцев, уезжающих в зону СВО

29.8.2022 | 9:30 Новости, Общество

После прохождения военной подготовки уроженцы Урицкого района проведут в зоне СВО шесть месяцев.

Четверо уроженцев Урицкого района Орловской области отправятся в зону специальной военной операции на Украине. Проводы добровольцев прошли 23 августа возле памятника участникам локальных войн в поселке Нарышкино.

«С напутственным словом к будущим военным обратился настоятель Введенского храма села Хотьково Шаблыкинского района протоиерей Дмитрий Канищев. Священник пожелал орловским ребятам Божией помощи в службе, крепости, мудрости, терпения и смирения. Но главное — вернуться домой живыми и здоровыми. По древней христианской традиции отец Дмитрий благословил добровольцев на служение Отечеству», — рассказали в Орловской митрополии.

Добровольцам предстоит пройти военную подготовку, после чего на протяжении шести месяцев они будут служить на территории Украины, ЛНР и ДНР.

ИА «Орелград»

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