В Орле разыскивают мужчину, самовольно покинувшего медучреждение

На вид 55-60 лет. На правой руке отсутствует фаланга безымянного пальца.

В Орле проходит розыск мужчины, 25 августа самовольно покинувшего медучреждение. Об этом сообщил Центр поиска пропавших людей Орловской области.

58-летний Новиков Андрей Васильевич был одет в серые джинсы, поверх которых были черные трико. Он выглядит на 55-60 лет, на безыменном пальце правой руки отсутствует фаланга.

Пропавший мужчина худощавого телосложения, у него темные короткие волосы. Рост Новикова примерно 170 — 175 см.

ИА «Орелград»