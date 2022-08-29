В Орле разыскивают мужчину, самовольно покинувшего медучреждение

29.8.2022 | 9:17 Новости, Общество

На вид 55-60 лет. На правой руке отсутствует фаланга безымянного пальца.

В Орле проходит розыск мужчины, 25 августа самовольно покинувшего медучреждение. Об этом сообщил Центр поиска пропавших людей Орловской области.

58-летний Новиков Андрей Васильевич был одет в серые джинсы, поверх которых были черные трико. Он выглядит на 55-60 лет, на безыменном пальце правой руки отсутствует фаланга.

Пропавший мужчина худощавого телосложения, у него темные короткие волосы. Рост Новикова примерно 170 — 175 см.

ИА «Орелград»

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