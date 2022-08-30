Голый орловец, не попавший в магазин одежды, посетил продуктовый магазин

На этот раз мужчина накинул на себя куртку.

Орловец, пытавшийся в голом виде проникнуть в магазин одежды, возможно, посетил также продуктовый супермаркет. Соответствующая видеозапись опубликована в орловских VK-сообществах.

Напомним, ранее «Орелград» сообщал о голом мужчине, выворачивавшем ручку в одной из торговых точек Орла. Попытка проникновения завершилась, когда ручка оторвалась.

Позже в сети появилась другое видео, уже из продуктового магазина. На нем запечатлен, вероятно, тот же мужчина, но уже накинувший на себя куртку.

В комментариях орловцы прозвали мужчину терминатором — в честь сцены из одноименного фильма.

ИА «Орелград»