Орловец пойдет под суд за удар кулаком

Жертвой рукоприкладства стал сотрудник полиции.

Уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти будет рассматривать Железнодорожный районный суд. Инцидент произошел в мае 2022 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области. По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес удар кулаком по лицу сотрудника полиции. Правоохранитель находился на месте происшествия в рамках своих обязанностей.

Напомним, в начале августа Верховский районный суд вынес решения по похожему делу. На скамье подсудимых оказалась местная жительница. Она несколько раз ударила кулаком по спине полицейского, когда тот задерживал ее пьяного мужа, убегающего из автомобиля. Ей назначено наказание виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.

Орловчанка поколотила полицейского, «приставшего» к ее мужу

ИА «Орелград»