Орловских чиновников обязали дать денег на ремонт улицы Достоевского

30.8.2022 | 11:39 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Будут отремонтированы бордюры и дороги.

Советский районный суд обязал орловскую мэрию и УКХ города Орла отремонтировать бордюры и дороги на улице Достоевского.

Прокуратура Заводского района проверяла содержание автомобильных дорог и выявила нарушения:

«По результатам проверки установлен факт ненадлежащего содержания автомобильной дороги и тротуаров, расположенных по ул. Достоевского г. Орла, асфальтовое  покрытие имеет повреждения и многочисленные выбоины практически на всем протяжении улицы. В истекшем периоде 2022 года в рамках содержания улично-дорожной сети г. Орла ремонт указанного участка дороги в полном объеме не проводился» — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

После этого в Советский районный суд (по месту нахождения отвечика) было подано исковое заявление об обязании чиновников к проведению необходимых работ. Суд в полном объеме удовлетворил требования прокуратуры.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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